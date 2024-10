Azimut ha deciso di riportare in Italia circa 100 milioni di euro dei 145 milioni investiti fino ad ora in Australia, paese in cui è attiva da circa 10 anni. Per farlo, ha venduto una quota superiore al 30% della sua controllata locale AZ Next Generation Advisory (Nga) al fondo americano Oaktree, attuale proprietario dell’Inter. Lo riporta MF-Milano e Finanza: Nga gestisce attualmente circa 9,3 miliardi di euro, cui si aggiungeranno altri 8,4 miliardi derivanti dall’acquisizione di Amp avvenuta ad agosto.

"L’operazione è in linea con la nostra strategia di valorizzazione delle partecipazioni estere, ma manteniamo una presenza significativa in Nga. Nonostante questo, intendiamo restare un partner di riferimento con una quota superiore al 20%, soprattutto in vista di una futura quotazione della società", ha affermato il presidente di Azimut Pietro Giuliani.