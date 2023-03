In assenza di Michy Batshuayi e data la forma non così brillante di Romelu Lukaku, Loïs Openda si candida seriamente a giocare come centravanti del Belgio in questa finestra di impegni internazionali: "La cosa più importante per me è poter aiutare la squadra - le parole del giocatore del Lens in conferenza stampa -. Se Tedesco mi concederà dei minuti, voglio fare bene. Non importa che io sia il numero uno, il numero numero due o tre nelle gerarchie dell'attacco, il mio desiderio è quello di aiutare il più possibile la squadra.