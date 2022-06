Intervenuto in diretta a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio , Claudio Onofri ha parlato delle strategie delle big di Serie A in questa caldissima estate.

Inter, Marotta ha messo in stand-by Dybala:

"Dybala per me è un grande interprete del calcio. È chiaro che ogni società deve fare i propri conti e questo ritarda l'acquisizione di un giocatore che per me rimane straordinario. Io uno come lui lo prenderei ad occhi chiusi".

Milan, ancora ritardi sul rinnovo di Maldini e Massara:

"È qualcosa di paradossale. Maldini rappresenta il Milan in tutto e per tutto, ha saputo svolgere un lavoro straordinario nel mettere in mano a Pioli una squadra competitiva. Le voci dicono che presto le firme ci saranno, ma c'è da capire perché questo ritardo. Magari ci sono delle frizioni".