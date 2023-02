Grandissimo protagonista ieri sera al Meazza contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, André Onana ha affidato ai social il pensiero del giorno dopo, allegando due foto che lo ritraggono nell'abbraccio con Milan Skriniar dopo il doppio salvataggio al 58' e in azione di gioco: "Un’altra serata magica in cui questa squadra ha dimostrato carattere e orgoglio. Grazie per il sostegno di chi era a San Siro e anche di chi non ha potuto esserci. Adesso rimaniamo concentrati!".