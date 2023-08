"Quando un calciatore viene richiesto da un club più ricco è difficile trattenerlo, davanti a richieste importanti i club italiani non possono rifiutare, certe somme non si possono rifiutare". Beppe Marotta, a RadioTV Serie A, è lapidario sulla cessione di André Onana allo United. "Onana è arrivato a parametro zero per un'intuizione di Ausilio e venduto a 50 milioni, un'operazione positiva. Non potevamo concorrere con l'offerta che gli è arrivata, questo è il compito dei nuovi profili manageriali, attività di scouting e individuare subito gli avvicendati.