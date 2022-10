André Onana arriva ai microfoni di Prime Video decisamente allegro sorridente dopo la prova contro il Barcellona: "Prova di maturità? Certo, mi han preso per quello. Ho giocato più di trecento partite, l'esperienza non mi manca quindi mi dà un po' di fastidio sentire parlare di inesperienza. Sono contento della partita della squadra, abbiamo fatto abbastanza bene in difesa. Sono contento del lavoro di tutti, oggi l'importante era non perdere".