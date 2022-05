In attesa che sbarchi definitivamente a Milano e conquisti i tifosi dell’Inter, André Onana merita sicuramente gli applausi di tutto il mondo sportivo e non solo. Lo scorso aprile infatti la sua fondazione, grazie all’intervento della ONG spagnola Cirujanos en Acción, ha salvato la vita a 500 bambini di Yaoundé, la capitale del Camerun. I chirurghi pediatrici, gli anestesisti e gli infermieri, col supporto del personale locale, sono intervenuti su ernie addominali, circoncisioni, testicoli non discesi, sequele di ustioni, tumori esterni e urologia. Lo stesso calciatore, in permesso dall’Ajax, ha visitato le due cliniche dove si sono svolte le operazioni: “Questa missione significherà un prima e un dopo per la vita dei tanti bambini che hanno subito l'intervento. Vorrei ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto questo. Sono orgoglioso che la Fondazione André Onana abbia un impatto diretto sulla qualità della vita di così tante persone".