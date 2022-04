Tornato in Camerun per una 'vacanza anticipata' propedeutica al suo addio all'Ajax e al passaggio all'Inter, André Onana ieri ha assistito dal vivo alla sfida tra gli Astres de Douala e l'Union Douala. Secondo AllezLesLions, il portiere camerunese ha colto l'occasione per fare un piccolo regalo agli Astri: Onana ha infatti effettuato una donazione di 500.000 franchi CFA (poco meno di 770 euro, ndr), gesto che è stato accolto con grande favore da tutti i componenti del club, soprattutto per via dei tempi difficili attraversati dai giocatori di MTN Elite One relativamente agli stipendi.