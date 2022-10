Prima in Serie A per André Onana. Il portiere dell'Inter, schierato da titolare contro il Sassuolo, esordirà oggi nel massimo campionato, divenendo così il ventunesimo giocatore con nazionalità camerunese a disputare almeno una partita nel nostro campionato. Il più presente è N'Koulou, 122 gettoni con la maglia del Torino, mentre il più celebre ovviamente è Samuel Eto'o, 85 gare fra Inter e Sampdoria, senza sottovalutare giocatori come Womé e Mboma. Onana diventa inoltre il primo portiere 'totalmente' africano del campionato italiano: Maignan, nato in Guyana, ha nazionalità francese, mentre Alfred e Gomis, entrambi senegalesi, godono anche della nazionalità italiana.