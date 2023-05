È ancora una volta André Onana il giocatore prescelto per le interviste prepartita. Il portiere nerazzurro presenta così ai microfoni di Sky Sport la supersfida di stasera contro il Milan, semifinale di Champions League: "Questi ambienti mi entusiasmano ma non solo a me, penso a tutti i grandi giocatori. Per giocare in questo club serve tanta personalità, San Siro è uno stadio che pesa. Sono sicuro che stasera daremo le risposte che servono".

Tu e Dzeko direte qualcosa ai compagni?

"Sicuramente lo faremo, siamo qui anche per questo… Sappiamo quanto è importante questa partita, dobbiamo fare il nostri lavoro. Sappiamo che se facciamo quello che ci ha detto Inzaghi la vittoria arriverà"

Non c'è Leao, cambia qualcosa per voi?

"Non cambia nulla per noi, che ci sia o meno l'Inter deve passare il turno, la sua presenza non ci cambia niente".