"Credo di migliorare ogni giorno giocando con questi ragazzi, giocatori di grandissima qualità. Imparo ogni giorno: è un sistema nuovo, ma sono tranquillo perché so che con questa squadra le cose andranno bene". Queste le parole di André Onana a SkySport subito dopo la fine del match dell'Allianz Arena. "L'idea di questo grande club è quello di vincere sempre, sia in Champions che in campionato. Abbiamo una rosa ampia e punteremo a vincere tutto. Difendere questa maglia è un orgoglio, voglio vincere perché siamo l'Inter".