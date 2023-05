Intervistato da Inter TV, il portiere nerazzurro André Onana commenta così il 3-2 all'Atalanta che vale la qualificazione alla prossima Champions League: "Oggi era una finale, una partita troppo importante per noi, forse la partita più importante dell'anno. Sono molto contento per questa vittoria e per questo traguardo, adesso andiamo avanti così".

Da dove nasce questa fiducia?

"Io cerco sempre di guardare il lato positivo, nella vita ci sono aspetti positivi e negativi, io arrivo da un Paese diverso, da una storia differente, ho vissuto momenti difficili, ma ho sempre cercato di dare il meglio perché piangere non serve a niente. Cerco sempre di rialzarmi quando cado e da qui nasce la mia fiducia".

Quanto sarà importante portare questo entusiasmo a Istanbul?

"Affrontiamo forse la migliore squadra del mondo, giocano molto bene. Ma è una finale, andremo lì per fare la storia, per noi e per l'Inter. Non posso promettere la vittoria, ma posso promettere che daremo tutto in campo. Abbiamo carattere e personalità, ci tocca una partita difficile, ma credo che lavorando uniti avremo le nostre opportunità. È una partita di calcio e daremo di tutto per vincere, perché le finali non si giocano ma si vincono".

Come si fa ad aspettare fino al 10 giugno?

"Con grande tranquillità, dobbiamo lavorare con calma sapendo che avremo una battaglia a Istanbul. Sarà meraviglioso giocare quella partita, abbiamo avuto mesi difficili ma ora abbiamo tranquillità"