Il portiere nerazzurro André Onana, intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare il successo nella gara d'andata contro il Milan, ha mostrato idee chiare circa i prossimi passi: "Una vittoria molto importante, ma c’è ancora tanto da fare. Prima c’è il Sassuolo, poi potremo pensare al ritorno. Lavoriamo tutti insieme, è una partita importante dove bisogna essere concentrati per tutti i 90 minuti. Tatticamente e mentalmente l’abbiamo affrontata molto bene, abbiamo dato il massimo. Ritorno? Sappiamo che col sostegno dei nostri tifosi siamo più forti, prepariamoci bene perché non sarà semplice".