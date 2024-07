In una lunga intervista a Mi-Tomorrow, lo chef Davide Oldani ha risposto anche a una serie di domande riguardanti la sua passione per l'Inter.

Lei è interista conclamato, perché ha scelto l’Inter?

«Come tradizione vuole, se il papà ti porta a vedere l’Inter, come ho fatto anche con mia figlia, cominci ad avere simpatia per quel bel colore».

Se sua figlia le portasse a casa un ragazzo milanista?

«Lo prenderemo per la gola provvedendo a fargli cambiare idea… magari con dei buoni piatti».

Cosa baratterebbe della sua cucina per un’altra Champions League dell’Inter?

«Con il fatto che continuano a cambiare i vertici bisogna che si guadagnino credibilità, non so se sarei disposto a barattare (ride, ndr)».

Tra i personaggi famosi alla sua tavola, c’è qualcuno che ricorda più di altri?

«Qualche giocatore è venuto ad assistere alla nostra “partita”, come Barella che a me piace molto: è interessato al mondo del cibo e del vino, ha una grande cultura e mi apre il cuore vedere un giovane calciatore affermato che abbia questa tipo di cultura».