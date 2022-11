Nelle ultime uscite ufficiali della Nazionale olandese, Jurrien Timber ha scalato le gerarchie di Louis van Gaal sembra in difesa, tanto da portare a credere molti osservatori che ai Mondiali possa giocare titolare al posto dei più esperti Stefan de Vrij e Matthijs de Ligt nella linea a tre con Virgil van Dijk e Nathan Aké. Il nuovo status acquisito nel gruppo, per il diretto interessato, può solo che far bene agli Orange: "Matthijs e Stefan sono ottimi compagni e grandi concorrenti - ha detto al Telegraaf -. Giocano in grandi campionati. Se spingiamo l'un l'altro a un livello più alto, possono succedere grandi cose in Qatar".