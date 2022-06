Louis van Gaal, ct dell'Olanda, si è detto soddisfatto per il modo in cui i suoi hanno conquistato la vittoria al fotofinish a spese del Galles, grazie a un gol di Mephis Depay propiziato da una torre di Denzel Dumfries, dopo aver subito pochi secondi prima il 2-2 su rigore da Gareth Bale: "Dumfries era la soluzione di emergenza, ha fatto tutto bene - le parole del tecnico degli Orange -. È stato fantastico il modo in cui abbiamo resistito mentalmente al gol del pari, facendo poi funzionare uno schema provato in allenamento".