Ieri Stefan De Vrij non solo è tornato nell'undici titolare, ma è stato anche il migliore in campo di Olanda-Irlanda, gara decisiva per la qualificazione degli Oranje a Euro 2024. "È stato bello tornare nella formazione titolare dopo qualche tempo. Invecchi, fai più esperienza e impari più cose - riporta Onefootball -. Impari anche ad affrontare gli intoppi e a trasformarli in qualcosa di positivo.

Vengo sempre in Nazionale con un grande sorriso, faccio sempre del mio meglio e mi diverto. Penso anche di essermi inserito molto bene nel gruppo. Devo essere paziente, aspettare la mia opportunità e assicurarmi di essere pronto", ha detto l'interista.