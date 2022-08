Alexis Sanchez irrompe con prepotenza nella Ligue 1 francese: la vittoria dell'Olympique Marsiglia in casa del Nizza è frutto soprattutto della doppietta dell'attaccante ex Inter, che proietta i Phocéens in vetta alla classifica del campionato. A fine partita, il tecnico dei marsigliesi Igor Tudor esprime la sua soddisfazione per il successo: "Prima della partita, sentivo che i giocatori erano molto coinvolti. Ci siamo preparati per questa partita come una grande partita. Sono soddisfatto per i giocatori, per la società e per i tifosi. È una vittoria importante. Ma questi sono solo tre punti, come quelli in palio mercoledì a Clermont. Abbiamo giocato solo quattro partite, ma questa è probabilmente la nostra partita migliore, soprattutto in relazione alla qualità dell'avversario. L'allenatore prepara sempre la partita, fa raccomandazioni. Ma alla fine, sono i giocatori a decidere il gioco. Sono fortunato ad avere giocatori di talento: Alexis ha qualità. Siamo felici di averlo. Ma non è l'unico".