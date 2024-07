Dopo il recente passaggio a parametro zero al Real Madrid, Kylian Mbappé sarebbe sul punto di rilevare la squadra di seconda divisione francese Caen, insieme alla sua famiglia, per ampliare il raggio delle proprie attività. Il club è di proprietà di Oaktree (come l'Inter), ma secondo quanto riportano Rmc Sport e Ouest-France, il fondo americano avrebbe avvisato il socio di minoranza del Caen Pierre-Antoine Capton di volersi ritirare dalla proprietà, incaricandolo di trovare nuovi investitori. Da qui l'interesse di Mbappé.