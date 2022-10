Stefano Okaka, ex attaccante della Roma oggi punta dell'Istanbul Basaksehir in Turchia, intervistato da Calciomercato.com ha raccontato diversi aneddoti della sua esperienza da calciatore. Rivelando di essere stato vicinissimo ad approdare all'Inter qualche anno fa: "Sarei dovuto andare in una tra Milan e Inter, alla fine mi sono ritrovato in Belgio". Dalla Samp che sfiora la qualificazione in Champions vanno via Gabbiadini, al Napoli, Eder, all'Inter e io, all'Anderlecht. Capisci che c'è qualcosa che non va? Avevo già parlato con Roberto Mancini, l'Inter mi aveva praticamente preso".