Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Raphael Odogwu, attaccante 31enne del Südtirol in Serie B, che svela anche un aneddoto relativo a Romelu Lukaku.

Adesso lei, con cinque gol, l’ultimo sabato a Bari dove è stato il migliore in campo, è il cannoniere della squadra di Pierpaolo Bisoli.

"La doppietta col Cagliari mi ha dato ulteriore fiducia. Io non sono una punta che fa tanti gol. Sono più abituato a fare il lavoro sporco in attacco. Ma sta andando bene, è un bellissimo momento".