Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Oddo ha inquadrato il duello scudetto tra Napoli e Inter, sottolineando gli oneri dei nerazzurri che, oltre a dover sopportare il peso di essere favoriti, devono anche gestire le energie del triplo impegno, a differenza dei concorrenti diretti: "Ovvio che l’Inter abbia più pressione addosso perché è campione d’Italia; inoltre la società ha dato continuità al percorso di Inzaghi rinforzando la rosa e non ricostruendola come ha fatto De Laurentiis - le parole del campione del mondo 2006 -. Ora c’è un periodo dove si gioca tanto, ci sono le Coppe, in questo senso il Napoli ha il vantaggio di poter pensare soltanto al campionato".