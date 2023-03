Non solo il finanziamento a Suning: il fondo Oaktree è anche tra i sottoscrittori del bond da 415 milioni di euro emesso dall’Inter nel gennaio 2022. La quercia , come emerge dal bilancio di una delle società controllate in Lussemburgo che Calcio e Finanza ha consultato, ha infatti acquistato una parte dell’obbligazione emessa da Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor del club nerazzurro.

Si tratta di una percentuale ridotta, sia in termini di investimento complessivo del bond sia in termini di asset legati ai bond in mano a Oaktree: nel dettaglio, infatti, la quota è pari a poco meno di 300mila euro legati al bond da complessivi 415 milioni con scadenza al 2 settembre 2027 e con un tasso di interessi pari al 6,75%. Si tratta di una percentuale pari allo 0,66% degli asset di Oaktree in termini di investimenti nei bond: in Italia, tra gli altri, il fondo californiano ha quote di bond anche in TIM.