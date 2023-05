I Leoni Indomabili del Camerun giocheranno la loro prossima partita a giugno. E André Onana, uscito di scena durante il Mondiale in Qatar per divergenze con il CT Rigobert Song, potrebbe tornare in campo. Un'ipotesi che Jean Crépin Nyamsi, ex candidato alla presidenza di Fecafoot, non ritiene possibile: "Finora Onana non ha rilasciato alcun comunicato stampa che mostri la sua intenzione di tornare a giocare di nuovo per il Camerun. Mantiene sempre il suo orgoglio e anche noi conserviamo l'orgoglio della nostra nazionale. La mia posizione sull'argomento non cambierà oggi. Rifiutiamo che il portiere André Onana rientri da una porta di servizio nel pieno della notte.

Ha scelto di ritirarsi con tanto di dichiarazione, per questo le persone stanno aspettando un'altra dichiarazione pubblica finalizzata al suo ritorno - ha scritto su Facebook -. André Onana tornerà a giocare con i leoni se e solo se chiederà perdono al popolo".