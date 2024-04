Il consiglio comunale di San Donato Milanese ha discusso ieri la mozione che mirava a sospendere l'accordo di programma per realizzare il nuovo stadio del Milan. Come riporta oggi Calcio & Finanza, però, la mozione è stata respinta dopo oltre un'ora di discussione con due voti favorevoli, quattordici contrari e sette astenuti.

Va ricordato che è tuttora in piedi l'ipotesi di un San Siro rinnovato e in comune tra Inter e Milan, come è oggi, qualora i club dovessero accettare il progetto che WeBuild punta a presentare entro giugno.