Nel corso del quarto incontro del Dibattito Pubblico a proposito del progetto per la realizzazione del nuovo stadio di Milano si è espresso anche Giacomo Errico, presidente di APECA (Associazione Provinciale Esercenti il Commercio Ambulante), che ha posto il tema del futuro degli ambulanti in caso di costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan e di riqualificazione di tutta l’area circostante, sottolineando le criticità per coloro che stazionano davanti allo stadio in occasione delle partite, tra bancarelle e punti di ristoro: "Se non si dice e non si parla di chi c’è intorno al Meazza e lavora lì da 50 anni, sostenendo le proprie famiglie, come si fa? Gli ambulanti pagano 800mila euro all’anno, parliamo di 8 milioni di euro nel giro di dieci anni. Ci sono 64 ambulanti consorziati per l’area stadio, e altri 30 subito fuori grazie alla concessione fatta dall’ex sindaco Gabriele Albertini ai club. A San Siro si possono comprare le maglie delle linee create appositamente per gli ambulanti che costano meno di quelle ufficiali, ma sono realizzate in accordo con le società. Tenete conto degli ambulanti, perché se non se ne tiene conto questo diventa un problema sociale. Non vogliamo ripetere la sceneggiata che già avvenne nel 1989 e bloccare gli ingressi dello stadio per protesta".