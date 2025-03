Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, invita tutti gli attori in causa a dare un'accelerata definitiva al dossier per il nuovo stadio di San Siro dppo la notizia dell'apertura di un'indagine da parte della Procura di Milano in merito alla procedura di vendita dell'area ad Inter e Milan dopo esposto di Luigi Corbani: "Non mi sono fatto idee, cerchiamo di trovare una soluzione punto e basta perché qui mi sembra che si stia rischiando di bloccare tutto quello di cui questa città ha bisogno”, ha dichiarato a margine di un evento a Palazzo Lombardia.