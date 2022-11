Giuseppe Bonomi, advisor del Milan sul progetto San Siro, intervenuto a margine della presentazione della relazione conclusiva sul dibattito pubblico ha auspicato un arrivo veloce alle conclusioni del Comune: "Per noi è stato importante, perché si può contestare il merito, ma credo sia difficilmente contestabile il livello di approfondimento tecnico. Noi ci siamo messi in una fase di ascolto. Tra poco si aprirà, sulla base della lettura della relazione conclusiva, un confronto serrato col Comune che dovrà sfociare nelle determinazioni conclusive del Comune . Tempistiche? Più in fretta possibile".

Bonomi aggiunge: "Abbiamo bisogno di un impianto che generi più ricavi rispetto a quello attuale. Tra Inter e Milan e le altre principali squadre europee esiste una differenza in materia di ricavi da biglietti che spazia dagli 80 ai 140 milioni. Per provare a recuperare una competitvità internazionale una delle leve da usare sono le infrastrutture sportive. Serve un nuovo impianto, più moderno, che soddisfi le condizioni dei nostri tifosi. L'eventuale aumento dei prezzi dei biglietti? Dati alla mano, gli abbonati non si recano mai tutti allo stadio. Le presenze effettive non sono mai 60 mila. Per incrementare i nostri ricavi prevediamo uno spazio discreto, consistente per la cosiddetta hospitality. Proprio quegli spazi permetteranno ai club di operare una politica dei prezzi calmierata".