Spazio anche all'intervento di Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano, nel corso del primo incontro del dibattito pubblico sul nuovo stadio andato in scena questa sera a Palazzo Marino: "Non siamo in una fase di progetto, ma allo studio di fattibilità - le sue parole riportate da MilanNews.it -. Ieri abbiamo visto che i club hanno presentato un rendering diverso dello stadio che non è più la Cattedrale. Ci sta perché siamo in una fase di studio di fattibilità. Il percorso non si esaurisce con il dibattito pubblico, ma continuerà con una fase di vera e propria progettazione che vedrà successivi momenti di confronto con la città. Teniamo conto dello stadio ma anche dell’intera area che soffre molto della presenza di un impianto che fa parte di una concezione degli stadi che possiamo dire che è superata".