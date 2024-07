Dopo i presunti tentennamenti successivi alla fallimentare spedizione di Euro2024, Gigi Buffon è destinato a rimanere nell'organico della FIGC con un nuovo ruolo: da capodelegazione a direttore sportivo del Club Italia. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Buffon da ora in poi non sarà più l’uomo esclusivamente dei selfie e degli autografi ma sarà una figura con un ruolo più operativo e meno rappresentativo, che gli permetterà di incidere maggiormente e di sfruttare al meglio la sua esperienza.

Un ruolo che gli permetterà di essere più vicino alla squadra e al campo, senza invadere le aree di competenza di Luciano Spalletti, ovviamente. Avrà un ruolo attivo anche nei periodi tra un ritiro e l’altro, mantenendo contatti con i giocatori e i club. Una figura che si concilia meglio con il percorso che l’ex portiere ha voluto intraprendere una volta appesi gli scarpini al chiodo.