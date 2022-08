Nuovo partner pubblicitario per l'Inter, ancora in attesa di annunci ufficiali. A sostituire StarCasinò, con cui il contratto è stato chiuso in anticipo, sarà molto probabilmente LeoVegas. Si tratta di una società svedese di gioco online. Dal novembre 2017 è presente sul mercato italiano come LeoVegas.it e con il canale televisivo LeoVegas TV. Fornisce servizi di scommesse online, e permette di giocare ad altri giochi quali casinò e video slot.