In settimana la FIFA ha svelato alcune novità riguardo il Mondiale per Club a 32 squadre che prenderà il via a partire dal 2025, con la definizione dei criteri per la qualificazione al torneo e della scelta delle squadre partecipanti all’interno di ogni Confederazione. Per questa decisione è stato preso in considerazione il quadriennio delle stagioni precedenti alla prima edizione della competizione, partendo da quella terminata nel 2021 e chiudendo con quella che si concluderà nel 2024. Di seguito i principi chiave di accesso:

Per le Confederazioni con più di quattro slot (UEFA e Conmebol): accesso per i campioni delle quattro edizioni precedenti della competizione principale per club della Confederazione e squadre aggiuntive determinate da una classifica per club basata sullo stesso periodo di quattro anni;

Per le Confederazioni con quattro slot (AFC, CAF e Concacaf): accesso per i campioni delle precedenti quattro edizioni della competizione principale per club della Confederazione;