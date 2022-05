European Leagues, l'organismo che raccoglie le leghe calcistiche europee, in una nota ufficiale esprime parere positivo sulla riforma della Champions League annunciata nei giorni scorsi: "Le Leghe europee accolgono con favore il significativo impegno e gli sforzi della UEFA nell'abbandonare il percorso di accesso alle Coppe per coefficiente e ampliando il numero di partite della fase a gironi di Champions League di sole due giornate, invece dei quattro proposti. Esamineremo ora i dettagli di questi cambiamenti storici, dopo quasi tre decenni con lo stesso sistema di competizione, concentrandoci in particolare sull'impatto che queste decisioni avranno sulla programmazione delle partite dei campionati nazionali".

Le leghe "continueranno a lavorare in modo costruttivo con la Uefa e tutte le parti coinvolte per garantire che ci sia un equilibrio tra il calcio europeo e quello nazionale, in modo che il calcio possa prosperare a tutti i livelli". "In questo contesto - si legge ancora - la discussione e la negoziazione imminente per attuare un modello di distribuzione delle entrate della Champions post 2024 più equo saranno fondamentali per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine di tutte le squadre e per preservare il sogno di tutti i tifosi d'Europa di vedere il loro club locale ottenere un successo sportivo".