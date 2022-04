Due posti a due squadre storiche non qualificate alla Champions ma all’Europa League o alla Conference League per completare l'organico delle 36 squadre che prenderanno parte al nuovo format della competizione previsto a partire dal 2024-2025. Questo era l'orientamento iniziale della UEFA, che però, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, da Nyon ora sembrano pronti a fare marcia indietro e rimuovere questa indicazione, anche per allontanarsi da quel concetto di partecipazione non basata sul “merito sportivo”, con il quale la UEFA ha dato battaglia alla Super League.