La Dirección de Competiciones y Operaciones della CONMEBOL ha annunciato una novità regolamentare importante in vista dell'edizione della Copa America 2024: le squadre, infatti, saranno autorizzate a fare un cambio aggiuntivo oltre ai cinque già consentiti per tutelare la salute dei calciatori, in caso di sospetta commozione cerebrale. Per poter beneficiare di questa sostituzione extra, si dovrà informare l’arbitro dell’incontro (o in alternativa il quarto uomo) che poi estrarrà un cartellino di colore rosa per segnalarlo.

La nuova regola:

Si potrà effettuare fino a 1 (una) sostituzione per squadra per partita in caso di sospetta commozione cerebrale, indipendentemente dalle 5 (cinque) sostituzioni menzionate in questo Regolamento nell’articolo precedente (in caso di tempi supplementari, sei sostituzioni). La sostituzione per commozione cerebrale potrà essere effettuata indipendentemente dal numero di sostituzioni effettuate fino al momento in cui si verifica;

Se la squadra decide di effettuare la sostituzione per commozione cerebrale, dovrà informare l’arbitro principale o il quarto arbitro. Per tale sostituzione, verrà utilizzato un cartellino di colore rosa, diverso dagli altri;

Tuttavia, se si effettua una sostituzione normale contemporaneamente a una sostituzione per commozione cerebrale, verrà conteggiata come una possibilità di sostituzione. Quando una squadra ha utilizzato tutte le possibilità di sostituzione regolare, non potrà utilizzare una sostituzione per commozione cerebrale per effettuare una sostituzione regolare;

Quando si fa uso della sostituzione per commozione cerebrale, la squadra avversaria disporrà automaticamente della possibilità di effettuare una sostituzione aggiuntiva. L’arbitro principale o il quarto uomo informerà la squadra avversaria che, da quel momento, avrà l’opzione di un cambio aggiuntivo, che può essere effettuato simultaneamente o successivamente alla sostituzione per commozione cerebrale effettuata dalla squadra avversaria;

Il giocatore che subisce una commozione cerebrale o si sospetta che l’abbia subita non potrà rientrare in campo né partecipare ai calci di rigore e, ove possibile, sarà accompagnato negli spogliatoi o in un centro medico;

Una volta terminata la partita (con un termine massimo di 24 ore dalla fine della stessa), sarà obbligatorio che il medico della squadra che ha rilevato tale sospetto in campo e ha sostituito o meno il giocatore, invii un modulo compilato e firmato da lui stesso, alla commissione medica della CONMEBOL.