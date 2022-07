"Fossi nel Milan prenderei Dybala, che a mio avverso è l'ideale per il gioco di Pioli. Dybala nel Milan la differenza la farebbe. Sono convinto che si troverebbe meglio sottopunta. Sarebbe molto più facile per Pioli che per Inzaghi gestire il giocatore. Il Milan ha vinto il campionato meritatamente non è stato fortunato". Questo il consiglio che Walter Novellino - intervistato da TMW Radio - si sente di dare alla dirigenza di Via Aldo Rossi, accostata a più riprese alla Joya, promesso sposo, però, con tanto di intoppi dell'Inter di Inzaghi.