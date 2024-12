Arriva tramite il sito ufficiale del Monterrey il commento al sorteggio del Mundial de Clubes avvenuto ieri a Miami da parte di José Antonio Noriega, presidente della formazione messicana, una delle avversarie dell'Inter nel girone: "Affronteremo squadre provenienti da tre continenti e questo ci parla di una grande diversità davanti alla quale presentarci al mondo del calcio misurandoci con stili diversi. Siamo molto felici ed emozionati", ha affermato il Tato, che poi ha aggiunto: "Siamo più che felici di poter affrontare queste potenze che hanno non solo una grande storia, ma anche un grande presente. Affronteremo squadre come River Plate e Inter, che ultimamente hanno vinto cose importanti. La sfida è forte e dobbiamo essere preparati. Dobbiamo essere preparati calcisticamente e moralmente con il sostegno dei nostri tifosi per fare una prestazione degna di quello che è un Club come il nostro. Quindi, avanzare abbastanza per dare qualcosa di cui parlare ed essere contenti di ciò che abbiamo fatto”, ha detto.

Noriega parla anche ai tifosi dei Rayados, che hanno sostenuto la squadra in cinque Mondiali per club, e che ora potranno vivere il sesto, che sarà l'edizione migliore visto che per la prima volta parteciperanno 32 club da tutto il mondo: "Lasciamo che si divertano. È molto bello che quelli che consideriamo i migliori tifosi del Messico abbiano l'opportunità di vivere un'esperienza come questa, affrontando club così importanti a livello mondiale, che hanno un nome, una presenza e un buon calcio, e che rappresentano per noi una sfida per metterci in mostra e per dimostrare che il Monterrey Soccer Club è qui per competere bene e darci gioia", ha condiviso.