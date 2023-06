I biglietti per assistere al match a San Siro davanti al megaschermo montato per l'occasione sono andati esauriti nello spazio di pochissimo tempo (anche se oggi sono stati resi disponibili nuovi tagliandi). Ma ovviamente, non ci sarà solo il Meazza dove poter assistere ad un 'watch party' per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter a Milano e provincia: diversi sono infatti i punti di incontro (con prenotazione) predisposti per vedere la supersfida dell'Ataturk. Questo un elenco proposto dal sito Calcioefinanza.it:

Mare Culturale Urbano (via Gabetti 15, Milano)

Magazzini Generali (via Pietrasanta 16, Milano)

Lime (via Tullo Massarani 6, Milano)

Arena Piola (via Filippino Lippi 7, Milano)

East River American Pub (Piazza Vetra 17, Milano)

Parco Tittoni (via Lampugnani 62, Desio, Monza-Brianza)

Cascina Commenda (via Amendola, Segrate, Milano)