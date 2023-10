Tanta voglia di investire sul mercato europeo, ma nessuna intenzione, almeno per ora, di sbarcare nelle competizioni europee. Carlo Nohra, CEO della Saudi Pro League, garantisce alla Gazzetta dello Sport che non c'è l'idea di far approdare i club arabi in Champions League: "Diciamo che la Champions League è ovviamente il modello da seguire per noi. Però noi non vogliamo solo copiare, vogliamo creare qualcosa di nostro. Stiamo attenti a ciò che succedere nella geografia calcistica, ma la priorità, nel breve e nel medio periodo, è quella di costruire un prodotto valido, appetibile, riconosciuto.

Poi si vedrà. Ma al momento non c’è nessuna intenzione da parte nostra di muoverci verso l’Europa”.