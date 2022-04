Ospite sul canale Twitch di Calciomercato.com, Antonio Nocerino ha speso parole di elogio per Nicolò Barella, tornato al gol nella vittoria vitale in chiave scudetto conquistata dall'Inter a spese del Verona: "A me Barella piace tanto, credo sia tra i centrocampisti più forti. Gli auguro solo di fare qualche gol in più perché li ha nei piedi", ha dichiarato l'ex centrocampista del Milan.