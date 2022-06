Dopo l'esordio in Nations League amaro per Romelu Lukaku, costretto ad abbandonare il suo Belgio a soli 26 minuti dal fischio d'inizio del match contro i Paesi Bassi per un problema al piede che aveva preoccupato il ct Roberto Martinez, i Diavoli Rossi rendono noto un aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante. "Romelu Lukaku resterà ancora out per la partita di mercoledì contro la Polonia - si legge nel tweet pubblicato da qualche minuto dalla Nazionale belga -. Ha iniziato il trattamento".