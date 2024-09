Intervistato da Radio TV Serie A, Nicolò Frustalupi ha ricordato le caratteristiche calcistiche del padre, Mario, che fu perno della Lazio scudettata di Tommaso Maestrelli, oltre che centrocampista vice campione d'Europa con l'Inter nel 1972: "Parlare di mio papà è sempre una grande emozione - le parole dell'ex vice di Walter Mazzarri in nerazzurro -. Era un regista moderno, quello che faceva girare il gioco in una squadra moderna come la Lazio, se pensiamo a quell'epoca. Era anche incontrista, era una sorta di Pirlo di quei tempi. Oggi forse Ricci è quello che lo ricorda di più".