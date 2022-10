"Posso assicurarvi che siamo reduci da una bella settimana di lavoro. In passato abbiamo affrontato uno scontro diretto e poi un avversario fortissimo come l'Inter. Domani vorrei rivedere alcune cose che ci hanno contraddistinto nelle gare precedenti". Lo afferma Davide Nicola, tecnico della Salernitana, alla vigilia dell'importante match interno contro lo Spezia. In conferenza stampa, il mister granata rivendica il lavoro fatto dal momento del suo arrivo in Campania: "Solo contro il Sassuolo non ho visto l'aggressività necessaria, dovevamo migliorare sui tempi di uscita di ogni singola catena. In alcune circostanze, paradossalmente, vedo maggiore aggressività quando siamo nella metà campo avversaria piuttosto che nella nostra. Voglio una Salernitana che sappia leggere le situazioni, che non si faccia sorprendere dall'atteggiamento dello Spezia a prescindere che decidano di attaccarci alto o di aspettarci per poi ripartire. A me, con l'Inter, la Salernitana non è dispiaciuta. I dati sono sotto gli occhi di tutti. Io vedo progressi da febbraio, da quando sono arrivato. E' chiaro che c'è tanto da migliorare. Ma non possiamo immaginare di essere monotematici, occorre la capacità di proporre strategie diverse".