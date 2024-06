Continua la partnership di Betsson Sport, prossimo sponsor dell'Inter, con 'One of Us', piattaforma per lo scouting di nuovi talenti nel mondo calcistico che offre la possibilità di realizzare il sogno di diventare calciatori professionisti. In occasione di uno di questi camp, Betsson Sport ha intervistato uno dei protagonisti, il giovane portiere della Folgore Caratese Niccolò Cagnes: “Questa è un’incredibile occasione per diventare professionisti”, spiega Niccolò, che si allena giorno e notte per realizzare il suo sogno.

Cagnes rivela inoltre di ispirarsi a grandi portieri come il Dibu Martinez e André Onana; la squadra per la quale però vorrebbe giocare è l'Inter, al punto da avere anche un altro desiderio legato ai colori nerazzurri: “Il compagno di squadra che vorrei? Nicolò Barella, senza dubbio”.