Nei mesi scorsi, l'arrivo nella proprietà del Newcastle del fondo d'investimento arabo PIF ha portato addetti ai lavori e tifosi a favoleggiare sull'arrivo di giocatori di grandissimo valore nei Magpies, in virtù delle potenziali illimitate risorse dei nuovi investitori. La realtà dei fatti, però, è ad oggi molto distante da quelle ipotesi, visto che, a parte la spesa importante per il difensore Sven Botman, gli acquisti fatti dal club inglese come Nick Pope e Matt Targett, riscattato dall'Aston Villa, non hanno comportato esborsi di rilievo.

Ma come mai PIF si sta limitando nell'aprire i cordoni della borsa? La risposta l'ha data il manager dei bianconeri Eddie Howe nei giorni scorsi, prima del debutto in Premier League contro il Nottingham Forest: "Il Fair Play Finanziario ha un impatto su di noi e continuerà ad avere un impatto su di noi per un certo numero di anni. Non abbiamo il libero sfogo che forse è stato percepito dai media, non possiamo andare a comprare chi vogliamo e pagare compensi e stipendi esorbitanti. Dobbiamo essere creativi e intelligenti e cercare di fare le giuste aggiunte entro i vincoli finanziari che abbiamo".