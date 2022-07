Gary Neville è uno degli opinionisti sportivi più conosciuti in Gran Bretagna. Ex difensore del Manchester United, oggi ha preso di mira l'Inter sui propri social taggando il club nerazzurro in risposta a una domanda sui problemi bancari dell'Italia. "Quali sono i migliori account da seguire sui problemi dei bond italiani e delle banche italiane?", ha chiesto un follower e Neville ha taggato proprio il profilo dell'Inter.