Gary Neville, ex Manchester United e oggi opinionista per Sky UK, è convinto che Christian Eriksen sia pronto per tornare in un top club. "Penso che Eriksen verrà preso da un grande club - sono le parole riportate da Express -. Potrebbe mostrare lealtà al Brentford per quanto ha fatto per lui. Ma può giocare per Manchester City, Liverpool e per ogni altro club tra le prime sei. Non dico giocare ogni settimana. Se il Liverpool cerca un centrocampista che possa sostituire Thiago Alcantara, che ogni tanto è infortunato, perché non Eriksen? E' un grande professionista, un grande giocatore. Ha qualità incredibili, alcuni suoi passaggi contro il Manchester United sono stati fuori dal mondo. Il problema col Tottenham è se può giocare in quel sistema con i due centrocampisti".