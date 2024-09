Carlo Nesti analizza attraverso le proprie pagine social la situazione della nazionale dopo il doppio impegno con Francia e Israele.

"I sei gol di Frattesi in Nazionale, giustamente, hanno incoraggiato la campagna mediatica a favore della sua promozione, nell'Inter, a titolare. Vorrei sottolineare, però, la differenza fra le esigenze di Spalletti, e quelle di Inzaghi. In maglia azzurra, ci sono due centrocampisti classici, Tonali e Ricci, e due punte più aprivarchi che bomber, Raspadori e Retegui. E' necessario, quindi, un incursore, che verticalizzi e segni, come Frattesi.

"In maglia nerazzurra, al contrario, ci sono già un regista, Calhanoglu, e due intermedi-incursori, Barella e Mkhitaryan, con i gol garantiti da Lautaro e Thuram - prosegue Nesti -. Un altro incursore, come Frattesi, modificherebbe l'equilibrio tattico della squadra, sbilanciandola in avanti. Il quasi venticinquenne talento, tuttavia, deve solo pazientare. L'Inter giocherà, ora che parte la Champions, una moltitudine di partite, e Mkhitaryan ha 35 anni. Lo spazio, a rotazione, per uno come Frattesi, è assicurato".