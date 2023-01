Ospite speciale nel corso della Bobo TV, l’ex difensore Alessandro Nesta, oggi allenatore, ha parlato così di Giorgio Scalvini, calciatore in forza all’Atalanta accostato con forza a diverse squadre, tra cui l’Inter: “Scalvini per me è un buonissimo giocatore, è un 2003 e può ancora crescere tanto. Ma vedo che spesso i giocatori fuori dall’Atalanta si perdono un po’.