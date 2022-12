Sandro Nesta, leggenda del Milan e della Lazio, non sa che campionato aspettarsi dopo la lunga e strana sosta resasi necessaria per far posto al Mondiale in Qatar. "Difficile fare pronostici perché una situazione del genere non si era mai verificata - le sue parole al sito della Lega Serie A -. Ci sarà chi ha riposato, è relativamente fresco e non vedrà l'ora di tornare in campo, chi tornerà stanco fisicamente e chi sarà deluso e magari avrà qualche problema a ritrovare un po’ di stimoli".

Alla ripresa andranno tutti a caccia del Napoli...

"Il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario con le inseguitrici. Ma è ancora troppo presto, non è nemmeno finito il girone di andata. Sappiamo che Napoli è una piazza particolare, sono curioso di vedere come gestirà i primi problemi, quando inevitabilmente arriveranno le prime sconfitte. Le squadre che inseguono dovranno sfruttare quei momenti, ma se i ragazzi di Spalletti riusciranno a gestire bene quelle settimane allora potranno togliersi enormi soddisfazioni".